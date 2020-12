‘Kabinet grijpt in: Action en Wibra mogen deuren niet openen’

Kabinet sluit deal met SP, 50Plus en SGP over stikstof­wet

9 december Het kabinet heeft een akkoord bereikt met oppositiepartijen SP, 50Plus en SGP over de stikstofwet die donderdag in de Tweede Kamer wordt behandeld. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Landbouw weten. Met de opmerkelijke deal, vooral door deelname van de SP, heeft landbouwminister Carola Schouten zich verzekerd van brede steun voor haar wet in de senaat.