Kabinet grijpt nog sneller in: accijns op brandstof al vanaf 1 april omlaag

Voor ruim 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociale minimum was al circa 200 euro apart gezet om hen te helpen bij het betalen van de fors gestegen energierekening. Dat bedrag wordt opgehoogd naar minimaal 800 euro. ,,Zodat mensen zo snel mogelijk geholpen worden de energierekening te kunnen dragen”, zei minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) zojuist.

Met het maatregelenpakket hoopt het kabinet ook mensen met een middeninkomen tegemoet te komen, al ligt de prioriteit bij de laagste inkomensgroep. Of dat niet te weinig is? Van Gennip: ,,Dit zijn enorme bedragen en dit gaat gezinnen met de laagste inkomens echt helpen. Maar we worden als land echt armer, want we importeren veel energie. Maar we kunnen niet alles voor iedereen compenseren, voor de middeninkomens kunnen we de effecten wel dempen. Maar de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.”