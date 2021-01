Kabinet in brief aan Tweede Kamer: Avondklok is nodig

Dat plan hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer . De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met de voorstellen, een debat hierover volgt morgenochtend.

Dat wil het kabinet ook: ,,We willen zo een groot en ingrijpend besluit niet nemen zonder parlementaire steun. Daarom treedt het kabinet hierover heden in overleg met de Tweede Kamer. En als er voldoende steun is neemt het kabinet het definitieve besluit.”

In een toelichting zei premier Mark Rutte zojuist: ,,Dit komt op een moment dat we corona-moe zijn. Ik ook. Het gaat onder je huid zitten. Het voelt zwaar en het voelt alsof het alleen maar zwaarder wordt. Maar dit gaat helpen om zo snel mogelijk weer versoepelingen mogelijk maken.”

Quote Niemand wil een avondklok. Ik niet, niemand niet. Maar we denken wel dat het nodig is en vragen daarom steun in de Tweede Kamer Mark Rutte, Premier Ook Rutte ‘wil geen avondklok’, die gaat gelden tot 9 februari. ,,Ik niet, niemand niet. Maar we denken wel dat het nodig is en vragen daarom steun in de Tweede Kamer.”



Eerder leek er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor de avondklok te zijn, maar PvdA, GroenLinks en SP zouden er wel oren naar hebben om het aantal besmettingen van de Britse variant te drukken.



Het grote doel van de extra maatregelen is om op 9 februari de scholen te kunnen heropenen. Volgens het kabinet is bewust voor 20.30 uur gekozen. ,,Omdat het de bedoeling is dat het gedrag wordt aangepast en dat de sociale contacten in de avonduren afnemen. Een latere begintijd sorteert naar verwachting minder effect.”



Wel zijn er uitzonderingen mogelijk.

Minder visite

Het kabinet wil naast de avondklok ook het advies voor visite thuis aanscherpen: mensen zouden dan niet twee, maar nog maar één bezoeker moeten ontvangen. Wel zijn er uitzonderingen voor ‘kwetsbare mensen’ mogelijk.

Minister De Jonge schrijft: ,,Het dringende advies om thuis per dag niet meer dan twee gasten vanaf 13 jaar te ontvangen wordt verder aangescherpt. Het kabinet adviseert dringend om per dag niet meer dan één gast vanaf 13 jaar te ontvangen en maximaal één bezoek per dag af te leggen. Hierbij blijven de bestaande uitzonderingen, bijvoorbeeld ten behoeve van kwetsbare personen, in stand.”

Volledig scherm Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens een persconferentie over de de coronamaatregelen. © ANP

Reizen

Een generiek vliegverbod is volgens het kabinet niet nodig als het (snel)testen uit alle landen verplicht wordt. Reizigers moeten voortaan twee negatieve tests kunnen tonen en verplicht 5 dagen in quarantaine na aankomst. ,,Dat geldt ook voor chauffeurs, passagiers van ferry’s, treinen en auto’s.” Bovendien kan de overheid waarschijnlijk straks dwangsommen of boetes opleggen aan mensen die niet in quarantaine gaan, wanneer zij of naasten zijn besmet.

Wel komt er vanaf zaterdag een vliegverbod voor landen buiten Schengen waarin (mogelijk) gevaarlijke varianten van het virus het meest voorkomen. Het gaat dan om het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Kaapverdië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Dit vliegverbod geldt tot de verplichte quarantaine voor reizigers is geregeld.

Het kabinet wilde ook graag dwangsommen of boetes kunnen opleggen aan mensen die niet in quarantaine gaan, wanneer zij of naasten zijn besmet, maar dit lijkt niet te lukken. Er zijn te complexe struikelblokken om dit in de praktijk en juridisch geregeld te krijgen.

Uitvaarten

Het aantal gasten bij uitvaarten wordt vanaf maandag teruggebracht naar 50 gasten, dat was tot nu toe 100 aanwezigen.

Golf

De avondklok zelf is een ingrijpende maatregel, maar volgens het kabinet noodzakelijk. Volgens virologen heeft naar schatting nu ongeveer 10 procent van de besmette mensen de Britse variant. Dit percentage kan in februari oplopen tot boven de 50 procent, waardoor een derde golf in de zorg ontstaat.

Dus moeten de contactmomenten, vooral tussen jongeren, verder worden teruggebracht. Alleen mensen met een vitaal beroep mogen tijdens de spertijd op straat komen. Wel mogen mensen hun huisdier uitlaten. Gisteravond lag er een voorstel op tafel voor een avondklok van 20.30 uur tot 04.30 uur, maar daarover was nog niet besloten. Overtreding van de regels levert een boete op van 95 euro, maar geen strafblad. De avondklok gaat op zijn vroegst vrijdag in.

De plannen op rij: -Een avondklok, vanaf 20.30 uur ‘s avonds, vanaf vrijdag, tot 9 februari. -Visite thuis terugbrengen van twee personen naar één persoon. -Het kabinet gaat strengere eisen stellen aan mensen die naar ons land reizen. Zij moeten nu al een negatieve testuitslag tonen voor vertrek, maar moeten straks ook nog een sneltest doen. -Het aantal gasten bij uitvaarten wordt vanaf maandag teruggebracht naar 50 gasten, dat was tot nu toe 100 aanwezigen. -Er komt een tijdelijk vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Kaapverdië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela.