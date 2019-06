Kabinet in paniek door stikstofverbod

Wiebes: Risico’s aan sluiting drie extra kolencen­tra­les

12 juni Aan de wens van onder anderen GroenLinks om eind dit jaar nog drie kolencentrales te sluiten, kleven risico's voor de leveringszekerheid van stroom. Het is ook maar de vraag of de voorgespiegelde afname van de uitstoot van broeikasgassen wel echt wordt gehaald. Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer.