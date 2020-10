Kabinet kijkt toch naar vuurwerkverbod om zorg te ontlasten

Het kabinet gaat toch bekijken of vuurwerk rond de jaarwisseling moet worden verboden om zo de zorg te ontlasten. Volgens staatssecretaris van Milieu, Stientje van Veldhoven, wordt daar volgende week over gesproken.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren stelden gisteren voor om vuurwerk dit jaar te verbieden om te voorkomen dat vuurwerkslachtoffers nog meer druk leggen op de al overbelaste zorg. Coalitiepartijen VVD en CDA wezen dat plan gisteren stellig af. ,,Ze willen gewoon alle leuke dingen afpakken van de mensen en daar moeten ze mee ophouden”, aldus VVD-Kamerlid Erik Ziengs. Maar Van Veldhoven noemt het plan ‘een terechte vraag’.

Volgens de D66-staatssecretaris is het ‘een bijzonder jaar’. ,,Ik hoef niemand te vertellen dat dit jaar anders is dan andere jaren, dat ziet iedereen. Daarom kan ik me ook voorstellen dat deze vraag gesteld wordt.” Het kabinet gaat wegen wat de druk op de zorg ‘betekent voor de manier waarop we de jaarwisseling kunnen vieren’.

Gewonden

De afgelopen jaren scherpte het kabinet het vuurwerkbeleid al aan door zwaar vuurwerk te verbieden. Maar volgens Van Veldhoven is daarmee niet gegarandeerd dat er geen gewonden meer vallen door vuurwerk. ,,Vuurwerk blijft vuurwerk.”

Het kabinet, zegt ze, ‘streeft naar een jaarwisseling die aan de ene kant veilig is’ en aan de andere kant oog heeft voor degenen die ‘lol hebben van het afsteken van vuurwerk’ en voor wie het onlosmakelijk met de jaarwisseling is verbonden. ,,Er moet een balans komen. We moeten kijken of het passend is dit jaar.”

Volgens Van Veldhoven overstijgt de kwestie haar portefeuille, milieu, en moet ook gekeken worden naar de zorg. De minister van Medische Zorg, VVD’er Tamara van Ark, en de minister van Justitie, CDA’er Ferd Grapperhaus, gaan de komende tijd met Van Veldhoven in gesprek. De kwestie is volgens ingewijden complex, vanwege de juridische haalbaarheid en de lastige handhaving van een eventueel verbod.

Handhaving

Grapperhaus, verantwoordelijk voor de handhaving, ging na de ministerraad niet in op het onderwerp. Hij verwees naar staatssecretaris Van Veldhoven. ,,Het ligt bij een andere bewindspersoon”, zei Grapperhaus. ,,Dat is gewoon correct.” Volgens hem is het aan de Kamer en het kabinet om er, na het debat van volgende week, ‘een besluit over te nemen’.

Steeds meer gemeenten besluiten zelf al voor de komende jaarwisseling een vuurwerkverbod in te stellen, meldt de NOS. Het gaat naast Rotterdam om Nijmegen, Heumen, Gennep, Soest en de gemeente Mook en Middelaar.

