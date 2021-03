Kabinet koerst op verlenging avondklok: ‘mensen groeien mee met maatregel’

,,Een avondklok drukt minder zwaar dan bepaalde niet-essentiële winkels die dicht zijn” zei minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) vanmiddag na afloop van de ministerraad. Diverse bronnen verwachten dat de avondklok wordt verlengd. Grapperhaus zegt ook: ,,Ik heb veel liever dat we voor ondernemers wat ruimte hebben, dat we wat kunnen doen voor het hoger onderwijs.” Een heropening van terrassen per half maart ziet Grapperhaus ‘niet gebeuren’. ,,Ik houd niet van mensen blij maken met een dooie mus.”



De avondklok kan epidemiologisch wisselgeld zijn voor de andere versoepelingen. Volgens het RIVM drukt het straatverbod in avond en nacht – inclusief de visiterestricties – de verspreiding van het virus met zo’n tien procent. ,,Er is veel draagvlak voor de avondklok”, zegt Grapperhaus, die geen problemen voorziet met de steun onder de bevolking nu die weer verlengd wordt. ,,Mensen groeien mee met de maatregel. Peilingen laten ook zien dat burgers steeds meer denken: hé verrek, laten we dit maar even doen.” Eerder zei premier Rutte dat de maatregel ‘zo snel mogelijk’ in de prullenbak zou gaan, maar nu kiest het kabinet een andere koers.

De huidige lockdown – inclusief avondklok - loopt tot 15 maart, de eerste dag van de verkiezingen, maar ingewijden verwachten dat de avondklok na 17 maart weer ingaat.

Gedeeltelijke heropening van het hoger onderwijs en verruiming voor grootwinkelbedrijven liggen op tafel in het Catshuis morgen. Een bron zegt: ,,Eigenlijk is er amper ruimte om wat te doen, maar de roep uit de samenleving is groot.”

Catshuis

Maandag kan het kabinet de versoepelingen tijdens de persconferentie presenteren. Al zou het ook nog kunnen dat de verruimingen pas eind maart ingaan. Het OMT vergaderde vandaag over de mogelijkheden. Veel speelruimte is er niet. ,,Maar er is meer dan alleen de epidemiologie”, zegt een OMT-lid. ,,Dat weegt de politiek ook mee.”

Premier Rutte temperde de verwachtingen eerder deze week nog wel. ,,Als ik kijk naar de ziekenhuiscijfers ben ik niet hoopvol.” Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) was vanochtend al even voorzichtig. De lagere sterftecijfers – vermoedelijk door de vaccinaties – in verpleeghuizen zijn ‘ongelooflijk mooi nieuws’ maar geen reden om snel te samenleving helemaal open te gooien. ,,Dan liggen de ziekenhuizen in no time weer vol. Niet met de oudste ouderen, maar wel met de rest van Nederland.”

Met de afgelopen week gemiddeld 4500 nieuwe infecties per dag en ruim 1900 coronapatiënten in het ziekenhuis blijft de situatie in alle 25 Veiligheidsregio’s ‘zeer ernstig’, maar de roep om meer ruimte klinkt luid en daar willen betrokkenen op het Binnenhof niet doof voor zijn. Als er ruimte komt, lijkt deze dus te gaan naar het hoger onderwijs, de detailhandel - en volgens een enkele bron ook naar de terrassen. Maar Grapperhaus gelooft dus niet dat dat kan.

De vorige keer adviseerde het OMT al dat hbo’s en universiteiten zich moesten voorbereiden op een (gedeeltelijke) heropening, minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) zei voor de ministerraad dat het hoger onderwijs ‘zo snel als veilig en verantwoord kan’ open moet, ook met inzet van sneltests. Nederland heeft 26 miljoen sneltests op de plank liggen in afwachting van massale inzet – daar moet regelgeving voor komen.

