Kabinet legt zich neer bij hogere benzineprijs, tanken vanaf 1 juli een stuk duurder

Een liter benzine wordt op 1 juli daardoor 13,8 cent duurder. De benzineprijs kruipt daardoor richting de 2,15 euro per liter. Diesel stijgt met 9,9 cent per liter en LPG met 6 cent.

In maart 2022 besloot het kabinet, vanwege de hoge energieprijzen, de burger tegemoet te komen met een accijnskorting. Deze maatregel werd per 1 januari nog eens met een half jaar verlengd. Het kabinet staat momenteel voor de keuze om de accijnzen nog langer laag te houden, maar geen van de regeringspartijen heeft in de onderhandelingen over de voorjaarsnota tot dusver die suggestie gedaan, klinkt het in regeringskringen. Dit betekent dat de accijnzen op 1 juli automatisch omhoog gaan.

Helemaal vreemd is dat niet: het kabinet kampt met fikse tegenvallers. Door de hogere rente is de staat meer geld kwijt aan leningen, er moeten miljarden extra worden uitgetrokken voor de opvang van asielzoekers en er moet compensatie komen voor de Groningers, vanwege de bevingsschade. De verlaging van de accijns kostte de overheid op jaarbasis 42 miljoen euro.

,,In de hele optelsom is is de kans dus klein dat we die korting kunnen blijven geven. Want het is al een hele puzzel om geld te vinden voor andere dingen, die we belangrijker vinden”, zegt een coalitiebron.

Het plan is nu dus om de accijnzen vanaf 1 juli alvast weer wat te laten stijgen. Vanaf 1 januari wordt tanken vervolgens nóg duurder. Dan gaan de accijnzen automatisch opnieuw omhoog, als het kabinet niet ingrijpt. Een liter benzine kost dan nog eens 8,7 cent extra. Diesel en LPG stijgen dan met 5,6 en 2,1 cent per liter in prijs.

Overigens blijft het daar waarschijnlijk niet bij. Er liggen namelijk plannen op tafel om tankstations te dwingen hun benzine en diesel bij te mengen met duurdere biobrandstoffen. De literprijs zou daardoor volgend jaar met nog eens 5 tot 10 cent omhoog gaan. Het kabinet moet hier echter nog over besluiten.

Volledig scherm Sigrid Kaag, minister van Financiën, en premier Mark Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het kabinet buigt zich momenteel over de voorjaarsnota. © ANP De prijs van benzine bestaat in Nederland voor ongeveer de helft uit accijnzen en btw en de prijs van diesel voor zo’n 40 procent. Door de korting bespaarden automobilisten aan de pomp volgens consumentencollectief United Consumers gemiddeld een tientje op een volle tank benzine, en dieselrijders 7 euro.

Donderdagavond overleggen vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie) weer met premier Mark Rutte (VVD) over de voorjaarsnota, de jaarlijkse bijstelling van de rijksbegroting. Omdat het kabinet de staatsschulden niet verder wil laten oplopen, wordt er waarschijnlijk bezuinigd, maar daarover wordt nog onderhandeld dus.

