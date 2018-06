Kabinet: Nederlandse missie in Mali wordt afgebouwd

Premier Rutte: Relatie met Amerika hecht ondanks irritaties

14:55 De relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten is niet altijd zonder problemen, maar de band tussen ons landen blijft onverminderd hecht. Dat zei premier Mark Rutte vanmiddag in de Tweede Kamer in reactie op Trumps beslissing de eindverklaring van de G7 weer in te trekken.