Kabinet neemt nog geen besluit over verzoek VS rond maritieme missie bij Iran

Het kabinet zit met het verzoek in zijn maag. Nederland is bang de spanningen rond Iran verder aan te wakkeren met het sturen van fregatten. Tegelijkertijd kan het kabinet niet zomaar ‘nee’ zeggen, omdat de Verenigde Staten onze belangrijkste NAVO-partner zijn en er ook al een verzoek ligt om troepen te sturen naar het noorden van Syrië. Ook verwijt de regering in Washington ons al jaren dat we te weinig geld uittrekken voor Defensie en niet voldoen aan de afspraken binnen de NAVO. De spanningen in het gebied zijn opgelopen sinds de Verenigde Staten de atoomdeal met Iran hebben opgezegd. Sindsdien heeft de Iraanse republikeinse garde onder andere een Britse olietanker in beslag genomen .

Volgens premier Mark Rutte is het ook onderwerp van gesprek in Europa. De Duitsers hebben inmiddels al laten weten het verzoek van de Verenigde Staten naast zich neer te leggen. Hij wil nu eerst een bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie afwachten voordat er een besluit genomen wordt. Rutte: ,,Ik denk dat we echt even moeten wachten. Het besluit komt in the fullness of time, zoals de Britten zeggen.” In de tussentijd zal gekeken worden naar de actuele ontwikkelingen rond het conflict.