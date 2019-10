Kabinet neemt stikstofadvies over: maximumsnelheid omlaag en minder vee

Dat maakt het kabinet zeer waarschijnlijk morgen bekend, melden Haagse bronnen aan deze site. Vanavond wordt door de coalitiepartijen nog overlegd over de laatste details van de kabinetsbrief. De partijen zouden het er sowieso over eens zijn dat een ‘gerichte’ verlaging van de maximumsnelheid en ‘gerichte’ inkrimping van de veestapel onvermijdelijk zijn om de stikstofuitstoot in Nederland te minderen.

Alleen waar het echt nodig is

Een algemene snelheidsverlaging komt er niet. Vooral regeringspartij VVD wil dat auto’s alleen langzamer gaan rijden in gebieden waar het écht nodig is. Coalitiepartner CDA wil niets van een ‘generieke’ inkrimping van de veestapel weten: alleen in natuurgebieden waar de stikstofneerslag uit de landbouw heel hoog is, zullen boerenbedrijven worden uitgekocht.

Daarvoor stelt het kabinet een ‘substantieel’ bedrag beschikbaar. Hoeveel geld precies, wordt morgen nog niet duidelijk. Eerst moet de komende maanden precies worden uitgerekend waar het nodig is om maatregelen te nemen en wat die kosten. Waarschijnlijk gaat het om enkele miljarden euro’s.

Op dit moment liggen duizenden bouwprojecten in Nederland stil nadat de Raad van State een streep zette door de stikstofregelgeving van de overheid. Het kabinet wil een deel van die projecten vanaf morgen vlot trekken.

Dat gebeurt door ‘intern salderen’ weer toe te staan. Daarbij wordt een bouwproject zo aangepast dat de stikstofuitstoot per saldo vermindert of gelijk blijft. Dat kan door bijvoorbeeld huizen energie-neutraal te maken of door elektrisch vervoer te gebruiken. Dit is alleen een oplossing voor kleinere bouwprojecten.

Nog geen oplossing grotere projecten

Het kan nog tot de jaarwisseling duren voordat er voor de grotere projecten een oplossing komt. De komende maanden moeten ministeries en provincies aan de slag om maatregelen in en rond natuurgebieden goed te onderbouwen. De coalitiepartijen willen geen maatregelen nemen zonder die onderbouwing.

Oud-minister Johan Remkes adviseerde ook om de miljardensubsidies voor biomassacentrales te ‘heroverwegen’. Vandaag bleek dat de Europese koepel van wetenschappers die subsidies ‘weggegooid geld’ noemt. Het kabinet neemt hier in de brief van morgen nog geen standpunt over in, maar minister Wiebes (Economische Zaken) gaf vandaag nog aan dat dit deel van het advies indruist tegen het kabinetsbeleid.

Kijk hier waarom Nederland een stikstofprobleem heeft: