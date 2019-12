Kabinet: Netflix moet investeren in Nederlandse films en series

Voor bijvoorbeeld omroepen en abonnementsdiensten als Netflix gaat het om 6 procent van de omzet die ze in Nederland behalen, schrijft cultuurminister Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Bioscopen, die zelf vaak nog weinig geld steken in films en series, mogen volstaan met 3 procent. Aanbieders die zelf echt niet in Nederlandse producties willen investeren, kunnen het voor hen verplichte bedrag afdragen aan een fonds dat dat wel doet.

Netflix

Vorige maand werd overigens bekend dat Netflix voor het eerst een Nederlandse speelfilm gaat coproduceren. Dat is De Slag om de Schelde, een epische oorlogsfilm over een grote zeeslag die in oktober 1944 in Zeeland plaatsvond. Het is een samenwerking met de Nederlandse producenten Alain de Levita en Mark van Eeuwen.