Kabinet nog niet overtuigd van stoppen met verzetten klok

Als het aan de Europese Commissie ligt, stoppen we met het verzetten van de klok. Maar het kabinet is nog niet overtuigd. ,,We doen het al heel veel jaren op deze manier, en dat gaat nog steeds.”

CDA-Europarlementariër én boerin Annie Schreijer-Pierik vindt het een fantastisch plan: niet meer elk half jaar de klok verzetten naar zomer- of wintertijd. ,,Het waren ooit de boeren die zeiden: stop er nou toch mee. Maar inmiddels willen veel meer mensen ervan af. Het levert ook niks op.”



De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zei vandaag voor het eerst dat hij af wil van de wintertijd. De aanleiding: een enquête onder bijna vijf miljoen Europeanen, van wie de meerderheid zegt de klok niet meer te willen verzetten. ,,De mensen willen het, dus we gaan het doen”, aldus Juncker. Zeker drie miljoen daarvan waren Duitsers.

Impact

Toch ligt dat niet zo simpel. ,,Als meneer Juncker iets zegt, wil dat niet zeggen dat het ook gebeurt”, reageert Carola Schouten, vice-premier en minister van Landbouw. ,,Alle voors en tegens moeten goed worden bekeken. Voor zowel mensen als dieren kan het impact hebben. Maar we doen het al heel veel jaren op deze manier, en dat gaat nog steeds.”



Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken – die over de tijd gaat – voelt er persoonlijk wel voor om de klok met rust te laten. ,,Ik voel het altijd wel even, die keer dat je dat uurtje verliest. Dan moet ik even bijkomen, een weekje.” Toch is het kabinet er nog niet uit: ,,We hebben nog geen standpunt.”

Langer licht

Er zijn voors én tegens. Het grote voordeel van de huidige zomertijd is dat het in de zomermaanden ’s avonds een uur langer licht blijft. Als je ervoor kiest om de zomertijd het hele jaar door aan te houden, wordt het eind december pas rond half tien ’s ochtends licht. Dat betekent dat tijdens die uren meer stroom wordt verbruikt.



Het verzetten van de klok kan invloed hebben op het aantal verkeersdoden, omdat mensen minder wakker achter het stuur zitten. Verder hebben dieren – zoals koeien, die op een ander moment worden gemolken – last van de tijdsverandering. Dat geldt ook voor mensen: door de klok te verzetten, gaat het bioritme op de kop. Dat kan leiden tot slaaptekort, waardoor het risico op hart- en vaatziekten toeneemt.

Gedoe

,,Ik krijg heel leuke reacties van moeders met kinderen die blij zijn dat ze eindelijk van het gedoe met de kleintjes af zijn”, zegt Annie Schreijer-Pierik over het plan van Juncker. ,,En ook van mensen die last hebben van het wisselende bioritme.”



Maar het voorstel van Juncker is nog lang niet geregeld. Zo moet nog worden besloten of het de zomer- of de wintertijd is die van de baan gaat. Juncker heeft een voorkeur om de zomertijd aan te houden, maar de wintertijd is nu de officiële tijd. Ook moet hij alle Europese lidstaten én het Europees parlement achter zijn voorstel krijgen: dat kan nog jaren duren.



Uiteindelijk mogen landen zelf beslissen welke tijd ze gebruiken. In theorie kan Nederland de zomertijd aanhouden, terwijl Duitsland de wintertijd verkiest. ,,Landen zijn daar vrij in”, bevestigt een woordvoerder van de Europese Commissie. ,,Maar we hopen wel dat iedereen één lijn kiest.”