Kabinet onderzoekt verbod op waterpijp in shishalounge

Het roken van een waterpijp waar tabak in zit is op dit moment al niet toegestaan, ook niet in aparte rookruimten. Wel mogen bezoekers in een shishalounge een waterpijp met kruidenrookproducten of dampsteentjes roken. Bij inspecties heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit echter ondervonden dat veel gelegenheden zich niet aan de regels houden.