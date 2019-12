Kabinet probeert PvdA te paaien voor stikstofwet: morgen belangrijke stemming

Het kabinet probeert de Partij van de Arbeid te paaien om vóór de nieuwe stikstofwet te stemmen. Zonder de steun van die partij is er waarschijnlijk geen meerderheid voor de stikstofmaatregelen in de Eerste Kamer. GroenLinks is tegen, de PvdA twijfelt nog.

Tijdens een urenlang debat in de Tweede Kamer werd vandaag duidelijk dat er wankele steun is voor de stikstofwet van het kabinet om de woningbouw in Nederland vlot te trekken. Oppositiepartijen plaatsen vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van de spoedwet. Ook vragen zij zich af of de natuur er wel op vooruit gaat. Gisteren meldde deze krant al dat GroenLinks en PvdA overwegen tegen te stemmen. Daardoor dreigt de stikstofwet te stranden in de Eerste Kamer.

Lees ook Stikstofwet dreigt te stranden in Eerste Kamer Lees meer

,,Ik heb grote twijfel of deze wet in de maatschappelijke werkelijkheid wel gaat werken’’, zegt PvdA-Kamerlid William Moorlag. Hij spreekt van ‘een geweldig dilemma’. ,,De PvdA wil heel graag een stap zetten voor het bieden van ontwikkelruimte, met name voor de woningbouw. Maar zo’n eerste stap moet wel goed genoeg zijn.’’

Extra geld

Moorlag vroeg tijdens het debat om structureel geld voor natuurherstel, bovenop de eenmalige 250 miljoen euro die het kabinet al heeft toegezegd. Ook wil de PvdA’er dat er een ‘leegstandsregeling’ voor boeren komt. Varkens- of kippenboeren die hun stal tijdelijk leeg laten staan, krijgen dan financiële compensatie.

Minister Schouten van Landbouw zegt positief te staan tegenover deze voorstellen. Wel moet ze over het extra geld voor natuurherstel nog in gesprek met het kabinet. Verder beloofde minister Van Veldhoven van Wonen dat zij in kaart gaat brengen wat het aandeel sociale huur is in nieuwbouw: de PvdA wil namelijk dat 30 procent van de nieuwbouw uit sociale huurhuizen bestaat.

Stemming

Met die toezeggingen probeert het kabinet de PvdA te paaien om in te stemmen met de stikstofwet. Donderdag is daarover al de stemming in de Tweede Kamer. ,,Morgenochtend bespreken we het in de fractie’’, zegt Moorlag. ,,We hebben ernstige twijfels.’’ GroenLinks is er al wel uit. ,,De kans dat we tegenstemmen is levensgroot’’, zegt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. ,,Er is totaal geen beweging geweest.’’

Met steun van SGP, 50Plus en de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zal de stikstofwet worden aangenomen door de Tweede Kamer. Nog deze maand moet dan ook de Eerste Kamer instemmen. Daar komt de coalitie zetels tekort. De steun van de PvdA is nodig om de wet door de senaat te loodsen.