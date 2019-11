Kabinet roept Nederlanders in Hongkong nog niet terug: ‘Wel voorzichtig zijn’

Nederlanders in de roerige stad doen er volgens Blok wel verstandig aan demonstraties te mijden, goed op te letten en naar de autoriteiten ter plaatse te luisteren. ,,Ons consulaat heeft contact met Nederlanders die daar zijn en adviseert ze ook.” Het staat universiteiten vrij om hun studenten of personeel terug te roepen, zegt Blok. ,,Dat respecteer ik verder." De bewindsman reageert daarmee onder meer op het nadrukkelijke advies dat universiteiten aan hun studenten in Hongkong geven om daar te vertrekken. Gisteren werd bekend dat de Erasmus Universiteit Rotterdam zo'n zeventig studenten in de stad heeft studeren en hen oproept terug te keren. Vandaag volgden de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool Utrecht (HU) met een nadrukkelijke oproep aan hun 21 studenten in de onrustige miljoenenstad om te vertrekken.

Geknutselde wapens

Veel van de demonstranten in Hongkong zijn student en verschansen zich op de universiteiten met in elkaar geknutselde wapens, zoals katapulten, kruisbogen en brandbommen. Bij de rellen kwam een 22-jarige Hongkongse student om het leven en ook een 70-jarige schoonmaker overleefde de rellen niet.



,,We volgen al langer de situatie in Hongkong, maar nu is het onveilig op de campus zelf. We hebben nadrukkelijk aan de studenten het advies gegeven om daar te vertrekken, maar we kunnen hen niets verplichten’’, zei een woordvoerder van de UU eerder vandaag tegen deze site. De universiteit is in contact met deze studenten en probeert hen te helpen daar waar nodig is.



Blok vindt een dringender waarschuwing dan vooral voorzichtig zijn voorlopig niet nodig. ,,We houden de situatie natuurlijk iedere dag in de gaten. Als er aanleiding is om het reisadvies aan te scherpen, dan doen we dat."