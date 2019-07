Kabinet schrijft wedstrijd uit voor klimaatmiljoenen

Projectont­wik­ke­laar die VVD-wethouder Van Rey omkocht overleden, Hoge Raad blijft achter veroorde­ling staan

9 juli De omstreden Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol is in de nacht van maandag op dinsdag op 75-jarige leeftijd overleden. Van Pol was al langere tijd ernstig ziek en overleed in het ziekenhuis. Uitgerekend op zijn sterfdag deed de Hoge Raad vandaag uitspraak over voormalig VVD-wethouder Jos van Rey, die door Van Pol werd omgekocht. De Hoge Raad stelde vanmiddag dat de eerdere veroordeling van Van Rey voor deze zaak terecht was.