Kabinet: sneller ingrijpen bij slecht presterende school

video Öztürk (Denk) clasht hard met Kamervoor­zit­ter Arib tijdens Turkijede­bat, Kuzu woest

6 juni Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk is vanmorgen tijdens een debat over Turkije stevig in aanvaring gekomen met Kamervoorzitter Khadija Arib. Die greep in nadat hij SP-Kamerlid Sadet Karabulut beschuldigde van het steunen van een terroristische organisatie en ontnam hem het woord. Dat liet het Denk-Kamerlid niet zomaar gebeuren.