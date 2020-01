Kabinet stelt besluit marinierskazerne uit, nog geen duidelijkheid voor Nieuw-Milligen en Vlissingen

Visser wil volgende week met de Zeeuwse autoriteiten in gesprek. Volgens haar is er nog geen besluit genomen, maar staat het kabinet wel voor een dilemma. ,,Aan de ene kant zijn er zorgen over de toekomst van het korps. Er zijn problemen met de werving. Maar aan de andere kant, als dat leidt tot een ander besluit, zijn er zorgen over de werkgelegenheid in Zeeland.’’

Zeeuwse bestuurders reageerden woest toen vorige week uitlekte dat het kabinet terug wil komen op het besluit om het korps naar Vlissingen te verhuizen. De nieuwe kazerne was destijds onder andere toegezegd om meer werkgelegenheid in de provincie te creëren. Ook zijn er al veel kosten gemaakt voor het bouwrijp maken van de grond, onteigening en is een camping verplaatst.

Niets gebouwd

In 2012 besloot het eerste kabinet-Rutte dat de 1800 mariniers van het korps een spiksplinternieuwe kazerne zouden krijgen in de Zeeuwse havenstad. Hun huidige kazerne in Doorn is te oud geworden en dringend aan vervanging toe. Maar in de jaren daarna liep het project telkens vertraging op. Hoewel de verhuizing eigenlijk al achter te rug had moeten zijn, is er nog niets gebouwd.

Vanuit het korps kwam steeds meer kritiek op de gekozen nieuwe locatie. Veel mariniers gaven aan niet te willen verhuizen omdat ze een partner hadden met een baan in de omgeving van Doorn. In 2018 vertrokken er veel meer mariniers bij het korps dan normaal. Ook bleek de nieuwe kazerne minder ideaal dan was voorgespiegeld. Zo kwam er geen schietbaan, geen goede landingsplaats voor helikopters en er kon niet geoefend worden met landingsvaartuigen zoals de bedoeling was.