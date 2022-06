Kabinet stelt besluit opening Lelystad Airport met twee jaar uit: ‘Dit is heel mooi nieuws’

De ministerraad bepaalt vrijdag definitief of de besluitvorming over Lelystad Airport nog eens met jaren op zich laat wachten. Eerder kondigde het kabinet aan om nog dit jaar een knoop door te hakken.

Daarmee dreigt de zoveelste tegenvaller voor Lelystad Airport. Aanvankelijk zou de regionale luchthaven al in 2018 starten als vakantievliegveld en vluchten overnemen van Schiphol. Al vier keer werd de geplande opening uitgesteld.

,,Dit is heel mooi nieuws”, zegt voorzitter Leon Adegeest van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL). ,,Het definitief schrappen van de opening van Lelystad Airport zou natuurlijk het allerbeste besluit zijn geweest, maar dat hadden wij niet verwacht. Dit is een mooi begin. Het lijkt me een elegante uitweg voor het kabinet om over een paar jaar definitief de stekker uit dit project te trekken.”

Volledig scherm Ingenieur Leon Adegeest uit Dalfsen, voorzitter van Satl. © Foto Freddy Schinkel

Weerstand tegen laagvliegroutes

In Gelderland en Overijssel ontstond de afgelopen jaren veel weerstand tegen de opening van Lelystad Airport. Vooral voor de geplande ‘laagvliegroutes’ van de luchthaven bestaat vrees. Hoewel voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen beloofde dat deze laagvliegroutes zouden verdwijnen, werd eind vorig jaar bekend dat dit toch niet gaat lukken. De gevreesde vliegroute loopt van Lemelerveld via Zwolle en Kampen naar Lelystad. Er wordt gevlogen op circa 1800 meter hoogte, wat relatief laag is. Hoger kan niet, omdat het Lelystad-verkeer dan in de knel komt met vliegverkeer van Schiphol.

In maart raakte opening van Lelystad Airport voor passagiersvluchten verder uit beeld. Toen meldde minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) de luchthaven vooralsnog niet de daarvoor benodigde natuurvergunning te geven. Het vliegveld had zich bij de aanvraag volgens haar gebaseerd op onjuiste stikstofberekeningen, waarna de aanvraag werd afgewezen.

Van uitstel komt afstel?

Lelystad Airport, eigendom van de Schiphol Group, wil vooralsnog niet inhoudelijk reageren. Woordvoerder Richard Sikkema van de luchthaven: ,,We wachten de ministerraad van vrijdag eerst af. Als het besluit definitief is, zullen we daar later uitgebreid op reageren.”

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) over het mogelijke uitstel: ,,Deze stikstofcrisis vraagt moed. Moed om tegen boeren te zeggen dat het zo niet verder kan. En moed om vandaag nog te besluiten dat Lelystad Airport niet open kan. Geen uitstel maar afstel.”

De Flevolandse luchthaven is de afgelopen jaren geschikt gemaakt om verkeersvliegtuigen te ontvangen. Er is ruim 200 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer het verlengen van de start- en landingsbaan, de bouw van een passagiersterminal en de aanleg van een groot parkeerterrein. Ook zijn er sinds eind 2019 luchtverkeersleiders actief op het vliegveld. Wat er met hen gebeurt, nu de luchthaven de komende jaren geen passagiersvliegtuigen zal ontvangen, is nog niet bekend.

Volledig scherm Luchtfoto van Lelystad Airport. Alles is klaar om vakantiegangers en hun vluchten te ontvangen. Maar of het er van komt? © Shutterstock / Aerovista Luchtfo