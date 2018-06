Kabinet stopt Nederlandse missie in Mali

De Nederlandse militaire missie in Mali wordt afgebouwd en stopt in de loop van 2019. De huidige 290 militairen in het Afrikaanse land blijven er in elk geval nog tot eind dit jaar. In de maanden daarna komen zij terug. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet.

Zij stellen dat Defensie de huidige missies het liefst wil voortzetten, maar dat er bij regeringspartijen zorgen zijn of dat wel kan. Het is geen geheim dat de krijgsmacht na jaren van bezuinigen op het tandvlees loopt. Als de missie in Afghanistan wordt uitgebreid – waar het kabinet op voorsorteert – en Nederlandse militairen ook langer in Irak blijven – een wens van in elk geval de ChristenUnie – dan moet er ‘ergens op de rem getrapt worden’.

Het besluit van het kabinet, dat vrijdag wordt verwacht, hangt waarschijnlijk ook samen met een rapport van de Algemene Rekenkamer dat morgen verschijnt. De Rekenkamer deed onderzoek naar de impact van de missie in Mali op de krijgsmacht. Ingewijden zeggen dat het geen geheim is dat die missie een forse wissel trekt op het militaire apparaat.

Vernietigend onderzoek

In de zomer van 2016 kwamen bij een ongeval met een mortiergranaat in Kidal Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) om het leven. Na een vernietigend onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bleek dat de granaten zonder controle werden gekocht en verkeerd werden opgeslagen. Jeanine Hennis (VVD) stapte na die conclusies in oktober 2017 op als minister van Defensie.

Het voornemen van het kabinet is opvallend. In december vorig jaar noemde toenmalig minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken de eigen verantwoordelijk van Mali voor de veiligheid nog een voorwaarde om te stoppen met de missie. ,,Dat is nu in ieder geval niet zo en ik schat in dat dat volgend jaar ook nog niet zo zal zijn.”