Kabinet: Straf voor doodslag van 15 naar 25 jaar cel

De gedachte hierachter is dat zo het verschil kleiner wordt tussen de maximale tijdelijke gevangenisstraf voor moord (dat is 30 jaar) en de gevangenisstraf voor doodslag. Ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (voor Rechtsbescherming) zetten het wetsvoorstel vandaag in gang.

In de Tweede Kamer woedde al langer een discussie over de hoogtes van straffen voor levensdelicten. Voor moord kan zelfs levenslang worden opgelegd, maar vaker blijft het bij een straf onder de dertig jaar cel. Het gat met de straffen voor doodslag was zo te groot naar de smaak van de Tweede Kamer, omdat rechters vaak minder opleggen dan de maximale 15 jaar die er nu voor staat.

Koelbloedig

In de zaak van het Rotterdamse meisje Hümeyra wreekte dat zich. Zij werd lange tijd gestalkt door haar ex en uiteindelijk tamelijk koelbloedig door hem vermoord. Maar omdat de Hoge Raad zulke hoge eisen stelt aan de voorbedachte rade die met moord gepaard moet gaan, kon de Rotterdamse rechtbank toch niets anders dan hem voor doodslag veroordelen. Daarop pleitte de rechter in het vonnis bij hoge uitzondering voor hogere straffen voor doodslag. Dat signaal naar politiek Den Haag werd daar goed verstaan.

In 2018 kwamen in Nederland 119 mensen om het leven door doodslag of moord, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Discussie

Overigens woedt er al langer een bredere discussie over welke straffen er op moord en doodslag zouden moeten staan. Zo is eerder ook onderzoek gedaan naar het verhogen van de maximale tijdelijke straffen voor moord van 30 naar 40 jaar. Het kabinet ziet daar niets in. Sinds 2006 geldt een maximum van 30 jaar voor een tijdelijke straf, daarvoor stond dat nog op 20 jaar. Hoewel het volgens het kabinet ‘juridisch mogelijk is’ om het strafmaximum voor moord aan te passen, zag het er toch van af.

De ministers schrijven dat ‘professionals uit de strafrechtspraktijk amper of geen behoefte’ hebben aan verdere verhoging. Het probleem zou in een ‘beperkt aantal zaken’ spelen en levenslang is daarbij ook mogelijk. ,,Het huidige instrumentarium is in hun ogen toereikend. Van een ‘strafgat’ tussen de levenslange gevangenisstraf en de maximale tijdelijke gevangenisstraf is sinds de verhoging in 2006 geen sprake meer.’’

Ook wezen zij erop dat het verschil tussen 30 jaar en levenslang al kleiner wordt, omdat verdachten niet meer na tweederde vrijkomen, maar maximaal twee jaar voor het einde van hun 30-jarige straf.

Bekijk hieronder onze trending nieuwsvideo's: