Kabinet trekt eensgezind de stekker eruit: ‘we moesten verantwoordelijkheid nemen’

,,De overheid heeft niet aan de eigen hoge normen voldaan”, zei premier Mark Rutte zojuist in een toelichting op de kabinetsval. Dat kan niet zonder gevolgen blijven, is de conclusie die ‘volledig eensgezind’ door de vier coalitiepartijen genomen is, zegt Rutte, die het opstappen ‘niet symbolisch’ noemt.

,,Mensen zijn tussen de wielen van de rechtsstaat terechtgekomen. Daar hoort dan bij dat wij collectief verantwoordelijkheid nemen. Als het hele systeem faalt, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden genomen.”

Tegen de getroffen ouders zegt de premier: ,,We blijven werken aan compensatie en verbetering in de toekomst. We willen recht doen aan alle ouders aan wie ongekend onrecht is aangedaan.” Het complete toeslagensysteem zal op de schop gaan, kondigt de premier aan, ook zal voortaan veel meer ambtelijke informatie gedeeld worden met pers en publiek. ,,Dit kan en mag niet meer zo misgaan.”

De afgelopen dagen naderde de kabinetsval met rasse schreden, zeker nadat de steun van partijen buiten de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie steeds onzekerder werd. De druk werd nog groter toen PvdA-leider Lodewijk Asscher donderdag zei op te stappen.



In de ministerraad is wel afgesproken dat de vier coalitiepartijen niet met ruzie uit elkaar gaan en alles zullen blijven doen om samen de coronacrisis te bestrijden. ,,Ons werk staat onverminderd in het teken van corona”, benadrukte Rutte. ,,Natuurlijk was er altijd grote zorg: wat als je demissionair wordt? Wat betekent dat voor aanpak van corona?” Maar uit de Tweede Kamer kreeg Rutte ‘signalen’ dat er draagvlak blijft voor het virusbeleid. Oppositiepartijen geven in hun eerste reacties op de kabinetsval al aan die ruimte inderdaad te geven. Rutte: ,,Ik ben ervan overtuigd. We kunnen effectief de coronacrisis leiden en tegelijkertijd aftreden om zo’n ernstig rapport.”

Bikkelhard

De VVD heeft achter de schermen lang benadrukt dat het vond dat het kabinet kon aanblijven. Maar de liberalen vonden coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie tegenover zich, die in meer of mindere mate lieten doorschemeren dat het bikkelharde rapport over de toeslagenaffaire niet zonder politieke consequenties kan blijven.

De mogelijkheid om alleen minister Eric Wiebes (Economische Zaken) te offeren als voormalig politieke baas van de Belastingdienst werd niet als een afdoende antwoord gezien. Wiebes zal als enige minister daadwerkelijk opstappen, hij gaat niet demissionair verder.

Verkiezingen

Volledig scherm Rutte in telefonisch overleg op het Torentje, donderdagavond. © EPA Niemand kan ontkennen dat de naderende verkiezingen, over iets meer dan zestig dagen, daarbij een levensgrote rol spelen. Het CDA is erbij gebaat dat de kabinetsval op Rutte afstraalt, nu hij ongenaakbaar is in de peilingen.

Bovendien was Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt natuurlijk de alom geprezen waarheidsvinder in het toeslagendossier. Als het kabinet had kunnen blijven dankzij zijn steun, had hij geloofwaardigheid ingeleverd.

Ook D66 hield een oog voor de verkiezingscampagne die eraan komt: het zou prijsschieten zijn geweest voor GroenLinks als de toeslagenaffaire zonder politiek offer zou zijn gebleven.

Volledig scherm Pieter Omtzigt (CDA) zette als geen ander zijn tanden in het dossier. © ANP De verkiezingen komen eraan en verschillende fracties in zowel oppositie als coalitie ruiken de kansen van een kabinetsval. Die schaadt het aangezicht van de populaire minister-president Mark Rutte, die in de opiniepeilingen op eenzame hoogte staat.

Corona

Toch is er ook een risico dat de val op alle vier de partijen zal afstralen. Het trekt immers de stekker uit een motor die op volle toeren moet blijven in de coronapandemie. Dat kan weliswaar in de zogenoemde demissionaire staat waar het kabinet nu in komt, maar het kabinet zal voor maatregelen nog nadrukkelijker steun moeten zoeken in de Tweede Kamer. GroenLinks-leider Jesse Klaver benadrukt zojuist wel dat de kabinetsval ‘geen gevolgen heeft voor de bestrijding van corona’. ,,Die blijft doorgaan en GroenLinks blijft daarin een bondgenoot van de regering.” PVV-leider Geert Wilders: ,,Het kabinet moet doorgaan met het bestrijden van de pandemie, dat moet op volle kracht gebeuren.”

Rutte stelde het besluit om te stoppen zo lang mogelijk uit. Vanmorgen moesten CDA, D66 en de ChristenUnie laten weten in de ministerraad of zij nog door wilden. Wie precies heeft aangedrongen op aftreden zal nog blijken. Maar de uitkomst staat vast: het derde kabinet van Mark Rutte is ten einde.

Volledig scherm Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie. Zijn derde kabinet gaat de eindstreep niet halen. © ANP