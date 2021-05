Kabinet trekt nog eens 6 miljard uit en verlengt coronasteun tot 1 oktober

Het kabinet had eerder al gezegd bedrijven niet te zullen laten vallen. De verlenging komt daarom niet als een verrassing. Regelingen voor loondoorbetaling (NOW), vaste lasten (TVL) en uitkeringen voor zelfstandigen (Tozo), blijven na 1 juli nog drie maanden doorlopen.

Nieuw is wel dat het kabinet startende of snel groeiende bedrijven meer tegemoet komt. Zij kwamen in de knel omdat zij voor de berekening van steun terug moesten vallen op een periode in 2020 waarin zij amper omzet hadden. Dat wordt nu aangepast. Zij mogen nu ook de maand februari van 2021 gebruiken als referentiemaand. Minister Stef Blok van Economische Zaken waarschuwt echter wel dat deze aanpassing extra werk met zich meebrengt, waardoor deze steun op zijn vroegst in juli kan worden verstrekt.