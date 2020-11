Kabinet: Vaccins voor 3,5 miljoen Nederlanders in eerste kwartaal 2021

Het is daarbij de bedoeling om de eerste vaccins beschikbaar te stellen aan de mensen in verpleeghuizen en verstandelijk beperkte mensen in instellingen, in totaal ongeveer 155.000. Als dat niet mogelijk is om praktische redenen, dan krijgen hun verzorgers en mantelzorgers een prik.



Daarna volgen 60-plussers (de oudste mensen eerst). Eerst de groep mét en vervolgens de groep zonder medische problemen, mensen onder de zestig jaar met onderliggende medische problemen en vervolgens zorgmedewerkers die direct met corona te maken hebben. Als er in de maanden daarna extra doses beschikbaar komen, worden nieuwe groepen toegevoegd, is de bedoeling. De prik tegen corona wordt gratis, is vrijwillig en wordt gegeven door huisartsen, bedrijfsartsen en bij de GGD’s.