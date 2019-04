Kabinet verdedigt kosten omdopen ministeries

Oppositiepartij SP noemt het krankzinnig dat alleen al de nieuwe mailadressen voor Justitie en Veiligheid (voorheen Veiligheid en Justitie) 2 miljoen euro kosten. ,,Is het dat waard geweest?’’, vraagt Kamerlid Ton van Raak zich af.



Volgens Grapperhaus, die sprak namens verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren, is het dat zeker. Hij benadrukt dat de oprichting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de grootste kostenpost was met 26,3 miljoen. En verder was de naamswisseling van zijn departement nodig om duidelijk te maken dat ,,justitie het fundament is dat voorop hoort te staan.’’



De minister wijst erop dat het omdopen van ministeries geregeld voorkomt. Het is iets van alle tijden om te herschikken en te reorganiseren.