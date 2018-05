Kabinet vindt peperdure sponsordeal Rwanda met Arsenal prima

Sterker, Kaag vindt de keuze best slim. ,,De Premier League heeft uiteraard een wereldwijd bereik en wordt wekelijks door honderden miljoenen mensen gevolgd. Arsenal zelf heeft over de hele wereld officiële supportersverenigingen, waarvan 23 in Afrika en één in Rwanda."



Ze wijst er fijntjes op dat de Rwandese toerismestrategie zeer succesvol is. ,,Volgens het IMF is het aantal internationale bezoekers dat Rwanda bereikt tussen 2010 en 2015 verdubbeld naar 1,3 miljoen." De inkomsten uit toerisme zijn daardoor gestegen van 202 miljoen dollar in 2010 naar 400 miljoen dollar in 2016.



Al met al ziet het kabinet geen enkele reden om de huidige ontwikkelingsrelatie met Rwanda af te kappen. Kaag beklemtoont dat Nederland de hulp aan het centraal-Afrikaanse land komende jaren al afbouwt. Rwanda is eind 2016 toegevoegd aan de categorie overgangslanden. ,,In landen met een overgangsrelatie is het streven de bilaterale hulp geleidelijk uit te faseren." Dat uitfaseren duurt enkele jaren.



Verder lezen na de foto