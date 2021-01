Kabinet weer bijeen op Catshuis om toeslagenaffaire

Tijdens de eerste Catshuissessie over de toeslagenaffaire werd besloten alle gedupeerde ouders 30.000 euro te geven ter compensatie. Zij krijgen het geld uiterlijk 1 mei, hoopt Van Huffelen. Ouders die later recht blijken te hebben op meer, komen daarvoor nog in aanmerking.

Eerder gebeurde dat toen het laatste kabinet-Kok aftrad na een vernietigend rapport over de genocide in Srebrenica, waar Nederlandse soldaten waren gelegerd om de vrede te bewaren. Rutte zei vorige maand dat het nog te vroeg is om over dat scenario na te denken. Wel erkende hij dat het rapport niet zonder gevolgen kan blijven. Deze maand komt het kabinet met een uitgebreide reactie, is eerder toegezegd.