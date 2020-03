Kabinet wijst geen ‘designated coronasurvivor’ aan

Een bewindspersoon aanwijzen die de wekelijkse ministerraad de komende tijd op afstand volgt, is daarom niet nodig, zegt een woordvoerder.

De term designated survivor raakte in zwang door een Amerikaanse tv-serie op Netflix met dezelfde naam, die D66-Kamerlid Joost Sneller inspireerde om ook voor Nederland zo’n aangewezen overlevende aan te wijzen. Op Prinsjesdag zit het voltallige kabinet plus parlement in de Ridderzaal. In geval van een ramp of aanslag moet iemand het landsbestuur overeind houden, zo was de Kamer het met D66 eens.

Stef Blok

Afgelopen jaar was minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken de designated survivor, al deed de VVD-bewindsman daar lange tijd heel geheimzinnig over. Uiteindelijk bracht hij Prinsjesdag door in het Europees parlement in Brussel, ‘een van de best beveiligde plekken in Europa’, zo zei hij destijds tegen deze site.

Overigens zal de ministerraad morgen waarschijnlijk niet in de traditionele Trêveszaal vergaderen. Die is te krap om tussen elke bewindspersoon 1,5 meter afstand te houden. De vergadering van ministers wordt daarom waarschijnlijk verplaatst naar de Rolzaal in het pand van de Ridderzaal.