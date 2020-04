Kabinet wil betere begeleiding dakloze naar woning

De vrij gespeelde 200 miljoen euro is bestemd voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. De zak geld gaat vooral naar het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding, aldus staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid). Momenteel hebben 21 gemeenten, waaronder de vier grootste steden, al plannen klaarliggen voor dit jaar.



De nood is hoog. Steeds meer gewone mensen vallen tussen de wal en het schip omdat ze na een misgelopen relatie, faillissement of baanverlies hun huis worden uitgezet. Helemaal in deze roerige tijden. Blokhuis: ,,De coronacrisis brengt extra onzekerheden voor hen met zich mee. Ze kunnen zich niet terugtrekken op een eigen plek en voelen zich hierdoor onveilig.”



Volgens de bewindsman is het moeilijk om te verklaren waarom er verder zoveel meer mensen dak- en thuisloos zijn dan tien jaar terug. Het tekort aan passende woonplekken speelt zeker een rol. En mensen hebben meer moeite om het hoge tempo in de samenleving bij te houden. Het helpt ook niet dat kwetsbare jongeren in de jeugdzorg op hun achttiende veelal ineens op eigen benen moeten staan. Die overgang zorgt vaak voor problemen.