Kabinet wil vaccinatieplicht onderzoeken

Het onderzoek naar de varianten komt er nadat een VVD-motie daartoe half februari werd aangenomen in de Tweede Kamer. Het liberale Kamerlid Hayke Veldman heeft al aangegeven dat hij graag wil dat het kabinet kijkt naar de haalbaarheid van het Australische model; kinderopvanginstellingen met boetes dwingen alleen gevaccineerde kinderen te accepteren en de kinderbijslag terugschroeven als ouders hun kroost niet laten inenten tegen gevaarlijke ziekten.



Eind deze week komt de collega van Van Ark in het kabinet op dit dossier, staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid), met een Kamerbrief over deze kwestie.



Overigens laat een ander onderzoek - ditmaal in opdracht van het kabinet - naar een D66-initiatief waardoor crèches niet-gevaccineerde kinderen mogen weigeren, nog even op zich wachten. De commissie die hiernaar kijkt, zal pas op 1 juli een rapport opleveren. Eerder werd uitgegaan van 1 mei, maar het dossier blijkt veel uitgebreider en gecompliceerder dan gedacht. D66'er Rens Raemakers roept andere partijen in de Tweede Kamer nu op zijn wetsvoorstel toch eerder te behandelen.



Gisteren werd bekend dat bij een kinderdagverblijf in Den Haag inmiddels bij vier kinderen mazelen is vastgesteld. Het vermoeden bestaat dat een van de kinderen de besmettelijke ziekte in het buitenland heeft opgelopen. Dit wordt nog nader onderzocht. Geen van de besmette kinderen was gevaccineerd, deels omdat de vaccinatie tegen de mazelen pas vanaf de leeftijd van veertien maanden gegeven wordt.