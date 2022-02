Kabinet wil versoepelen: cultuur en horeca langer open, nachtleven met toegangstest

Kuipers en premier Rutte zijn ‘voorzichtig optimistisch’ over de mogelijkheden, vertelden ze woensdagmiddag in de Tweede Kamer: ,,We zien een sterke stijging van het aantal besmettingen maar gelukkig valt de druk op de zorg naar verhouding mee", zei Kuipers. ,,Maar wat mogelijk is, hangt eerst af van het advies van het OMT. En dan moeten we in het kabinet daarover spreken, ook over de risico’s. Want het zijn echt grote aantallen besmettingen.” Rutte noemt de kans ‘echt wel groot’ dat er versoepelingen mogelijk zijn: ,,Over de mate waarin ben ik maar even voorzichtig optimistisch. We moeten de komende dagen even heel precies naar alle gegevens kijken.”