Kabinet zet nieuwe adopties in pauzestand, maar wil geen verbod

De ministerraad besloot vrijdag dat adoptieouders die al ver in de procedure zitten deze mogen afmaken. Maar het kabinet wil dat nieuwe adoptieouders die een kind uit een ander land willen laten overkomen hun aanvraag in de pauzestand zetten. Er mag geen twijfel meer rijzen of toekomstige procedures wel in de haak zijn. Het kabinet gaat onderzoeken hoe de zwakke plekken in de procedures verbeterd kunnen worden.

Het rapport van de commissie onder leiding van oud-topambtenaar Tjibbe Joustra, waarvan de conclusies gisteren uitlekten, schokte de ministerraad. De onderzoekers stuitten op ernstige misstanden, zoals kinderdiefstal, kinderhandel, onethisch handelen van ambtenaren en het onder valse voorwendselen brengen van kinderen naar Nederland.

Joustra onderzocht de Nederlandse adoptiecultuur van de dertig jaar tussen 1967 en 1997. Vijf landen werden onder de loep genomen: Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka.

Ongelooflijk gevoelig thema

Minister-president Mark Rutte wilde op zijn wekelijkse persconferentie niet ingaan op het uitgelekte rapport van de commissie. Hij zei wel naar aanleiding van het nieuws van deze site te hebben overwogen meteen na de ministerraad met een kabinetsreactie te komen. Daar is echter van afgezien.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming legde na de ministerraad uit waarom het kabinet toch de officiële presentatie van het rapport aanstaande maandag afwacht. ,,Het is een ongelooflijk gevoelig thema voor ouders die nu nadenken over adoptie of er mee bezig zijn.’’ Gezien de ernst van haar zware twee jaar durende onderzoek moet de commissie de ruimte krijgen dat te presenteren. ,,Het raakt veel mensen. Dan past het niet daar nu op vooruit te lopen.’’

Het is vrij ongebruikelijk dat de voltallige ministerraad op vrijdag inhoudelijk vergaderd over een rapport. Meestal wordt een gezamenlijk standpunt bereikt in de onderraden die eerder in de week plaatsvinden.