Kabinet zet streep door 4 miljard kostende BIK, bedrijven krijgen in 2021 lagere lasten

Het kabinet zet alsnog een streep door omstreden Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), waarmee in 2021 en 2022 jaarlijks twee miljard euro was gemoeid. In plaats daarvan hoeven bedrijven in 2021 minder ww-premie te betalen. Zo blijft de beoogde opbrengst van de afschaffing van de dividendbelasting, die uiteindelijk niet doorging, ten gunste van het bedrijfsleven komen.

Oppositiepartijen in de Kamer verzetten zich eind vorig jaar nog tot de laatste snik tegen de BIK, dat zij als een ‘cadeautje’ voor werkgevers zagen. Het kabinet, gesteund door de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zette echter door.

De maatregel was volgens het kabinet nodig als crisisinstrument om werkgelegenheid aan te jagen, ook al schatte het Centraal Planbureau in dat er amper banen bij zouden komen. Premier Mark Rutte sloeg de bezwaren vorig jaar in de wind. ,,Als we ondernemingen kunnen verleiden investeringen naar voren te halen, en als zij geld steken in bijvoorbeeld een nieuwe productielijn, heeft dat effect", hield hij de Kamer voor.

Ongeoorloofde staatssteun

Nog voordat er een euro korting op de loonheffing is verstrekt, trekt het kabinet nu alsnog de stekker uit de BIK. Reden is dat er volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) te veel onzekerheid is of de maatregel wel stand houdt bij de Europese Commissie. Er is namelijk een kans dat de BIK als ongeoorloofde staatssteun wordt aangemerkt, zo is gebleken uit ‘informele gesprekken’ met Brussel.

Het is niet dat het kabinet niet gewaarschuwd was: de Raad van State uitte vorig jaar al zijn bedenkingen over de juridische houdbaarheid. Daarop werd echter besloten om de wetgeving weliswaar door te zetten, maar tegelijkertijd de Europese Commissie informeel om een oordeel te vragen.

Hoewel het kabinet blijft volhouden dat de BIK juridisch solide is, bleek de commissie op voorhand te weinig zekerheid te kunnen verschaffen over de vraag of de investeringskorting wel geoorloofde staatssteun is. Dat risico wilde Vijlbrief niet nemen, omdat een negatief oordeel ertoe zou kunnen leiden dat ondernemers het geld met rente moeten terugbetalen.

Tijdelijke regeling

Daarom wordt de BIK binnenkort alsnog ingetrokken. Dat kan zonder gevolgen, omdat de aanvragen pas vanaf 1 september welkom waren. In plaats van de BIK wil het kabinet bedrijven tegemoet komen door de Awf-premie te verlagen, waaruit de WW wordt betaald. Het doel is om de werkgeverslasten per 1 augustus te verlagen.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer reageert vol ongeloof op het kabinetsbesluit. Hij spreekt van ‘ongekend broddelwerk’ en noemt het een ‘afgang voor het kabinet-Rutte en de coalitie’. Hij heeft een debat aangevraagd over de kwestie.

Het was altijd al de bedoeling dat de BIK een tijdelijke regeling zou zijn. Vorig jaar werd in het Belastingplan vastgelegd dat het budget van jaarlijks twee miljard ook na 2022 ten goede zou blijven komen om werkgeverslasten te verlichten. Alle politieke partijen die hun verkiezingsprogramma lieten doorrekenen zijn echter van plan de belasting voor bedrijven de komende jaren juist te verhogen.

Begrotingstekort van 62,4 miljard euro

Het kabinet maakte vanmiddag ook bekend dat het begrotingstekort dit jaar naar verwachting uitkomt op 62,4 miljard euro. Dat komt overeen met 7,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld loopt op naar 60,0 procent, zo blijkt uit de Voorjaarsnota.