Kabinet zoekt houvast in ‘tussenfase’: Wel versoepeling, maar geen gejubel meer

podcast Omtzigt keert terug op binnenhof terwijl sfeer in formatie naar vriespunt daalt

13 september Wopke Hoekstra had het niet al te zwaar op het CDA-congres, maar gerust zal hij niet zijn: de volgende verkiezingen doemen al op en Pieter Omtzigt keert deze week terug op het Binnenhof. Ondertussen ging de sfeer in de formatie naar een vriespunt en is ook al niet iedereen te spreken over de versoepeling van de coronamaatregelen.