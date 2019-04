Kamer buigt zich niet (opnieuw) over kinderpardon

Hofmans burgerinitiatief #Eigeland kreeg binnen korte tijd steun van meer dan 40.000 mensen en voldeed daarmee officieel aan de eis om in de Kamer te worden besproken. Maar die hoeft daar alleen gehoor aan te geven als het onderwerp niet de afgelopen twee jaar al eens is besproken.



En dat is wel het geval, stelt de Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Het kinderpardon is juist ‘veelvuldig aan de orde geweest’ in het parlement. Bovendien is het kabinet eind januari gezwicht. Overeengekomen is dat meer gezinnen in aanmerking komen voor het huidige kinderpardon. In de toekomst worden de criteria echter alsnog verscherpt.