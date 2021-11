Kamer debatteert over coronaregels: PvdA wil harde lockdown, ‘beter dan pappen en nathouden’

LIVESTREAMHet kabinet speurt naar politieke steun voor nieuwe verregaande coronarestricties, zoals het niet toelaten van ongevaccineerden in de horeca (het 2G-beleid). Een meerderheid van de bevolking is daarvoor, maar in de Tweede Kamer is juist veel verzet. Oppositiepartij PvdA ziet daarbij ook liever een ‘daadkrachtige lockdown’. Volg het debat live via dit artikel.

Vrijdag kondigde het demissionaire kabinet nieuwe restricties af, met beperkte openingstijden voor horeca en winkels en een dringend advies om thuis niet meer dan vier gasten te ontvangen. Na het uitdelen van die ‘harde klap’ om de nieuwe virusgolf te temmen de komende drie weken, bereidt het kabinet nog een serie striktere maatregelen voor daarna voor.

Terwijl de besmettingscijfers records breken en de GGD tegen de maximale testcapaciteit aanloopt, vergadert de Tweede Kamer vandaag over het coronabeleid. Een meerderheid voor de kabinetsplannen is niet gegarandeerd. Vooral het uitbreiden van de coronapas naar de werkvloer en het weren van ongevaccineerde personen uit horeca en festivals (2G) liggen gevoelig. Partijen spreken van ‘vaccinatiedrang’ en vrezen een tweedeling. Veel fracties, onder meer de PVV, Forum voor Democratie, de SP maar ook ChristenUnie, SGP en GroenLinks, zijn fel gekant tegen dit protocol.

Oppositiepartij PvdA noemt de kabinetsaanpak ook ‘pappen en nathouden’ en ziet meer heil in een ‘daadkrachtige lockdown’, dat betekent: niet-essentiële winkels en horeca tijdelijk dicht.

VVD-Kamerlid Aukje de Vries vindt dat een 2G-protocol en een uitgebreide coronapas wel door de beugel kunnen. ,,Ik was ook blij met testen als alternatief. Maar door de situatie worden we toch gedwongen hier voor te gaan, als het alternatief is sluiting. Dat doen we niet lichtzinnig. Maar het buitensluiten van ongevaccineerden is geen discriminatie. Ze zijn besmettelijker, zijn bevattelijker en zorgen vaker voor druk op de zorg. Daarom is dit een begaanbare weg.”

2G voor de horeca kan wat betreft De Vries, maar niet op het werk en op school, stelt het Kamerlid, dat ook wil weten of er plannen zijn om kinderen onder de twaalf jaar te vaccineren: ,,Kan daar nog eens naar gekeken worden, de basisscholen bevatten behoorlijk wat besmettingshaarden.”



PVV’er Fleur Agema, Wybren van Haga, Eva van Esch (Partij voor de Dieren) halen uit naar De Vries: ,,U wil ongevaccineerden minder rechten geven", zei Agema. ,,Dat is nogal wat voor een liberaal.” Van Haga verwijt De Vries ‘discriminatie'.



Steun voor 2G

Iets meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders zegt het uitgangspunt van het 2G-systeem te steunen, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. Twaalf procent is neutraal, 31 procent is tegen. Vooral onder kiezers van SGP, FVD en ChristenUnie is de weerstand groot. Opvallend is ook de steun onder de PVV-aanhang: ruim 60 procent is voor, terwijl die oppositiepartij in de Kamer juist een fervent tegenstander is.

Twee sporen

Het kabinet kiest voor twee sporen om de winter zoveel mogelijk zonder algemene lockdownregels door te komen. Eerst wordt de coronapas op veel meer plekken ingevoerd. Dat varieert van kledingwinkels, kappers en sauna's tot de werkvloer, van kantoor tot ziekenhuis. De keuze is dan aan werkgevers, die moeten eruit zien te komen met het personeel. Dit kan een plicht worden als de coronakoersen te veel omhoog schieten.

Daarnaast denkt het kabinet aan een QR-plicht voor personeel op plekken waar bezoekers al een coronapas moeten tonen, zoals in restaurants, cafés en culturele instellingen. Werkgevers beslissen daar zelf over. Ook wordt invoer van de coronapas in het mbo en hoger onderwijs alvast voorbereid.

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tijdens een debat over het coronavirus begin deze maand.

En dan is er nog het omstreden 2G-protocol, inmiddels gemeengoed in diverse Duitse deelstaten en Oostenrijk. Volgens die regels mogen alleen nog Genezen en volledig Gevaccineerde mensen (2 G's dus) ergens naar binnen. De negatief Geteste mensen (de derde G) vallen buiten de boot.

Als niet gevaccineerde personen niet welkom zijn, worden ze beter beschermd, redeneert het kabinet. Zij lopen nog altijd flink meer kans geïnfecteerd te raken en ernstig ziek te worden door het coronavirus.

Het kabinet denkt erover deze optie in eerste instantie mogelijk te maken voor festivals en horeca. Wie als ondernemer voor 2G kiest, kan dan zonder anderhalve meter en vaste zitplaats open. Demissionair minister Hugo de Jonge noemt dat ‘ingrijpend’ maar vreest dat anders algemene ‘lockdown-achtige maatregelen nodig zijn’: ,,Dat de tent weer dicht moet als het aantal besmettingen hoog blijft.”

VVD en D66 kunnen leven met 2G. D66-Kamerlid Jan Paternotte wijst erop dat daarnaast de basismaatregelen ook beter moeten worden nageleefd: ,,Moeten we niet beter de basisregels naleven, hoor ik anderen zeggen. Moeten we niet sneller boosteren, beter handhaven, zorgen voor een hogere vaccinatiegraad, meer testen, inzetten op medicatie? Ja, ja, ja, ja, ja en ja. (...) We willen niet weer een winter in lockdown.”

OMT ziet alternatieven

Het OMT zal vrijdag de effectiviteit van het 2G-protocol nog bespreken. Opvallend: de adviseurs van het OMT noemden 2G niet als enige alternatief voor generieke lockdownregels. In het laatste advies schrijven de experts dat ook een coronapas plus anderhalve meter afstand houden of ‘iedereen testen voor toegang’ opties zijn. Die laatste route heeft ook de voorkeur van de ChristenUnie.

De coalitiepartij kiest liever voor 1G (alleen na een negatieve test krijg je toegang), zodat anderen niet buitengesloten worden, en zodat je met meer zekerheid weet dat iedereen op een feestje of in het restaurant het coronavirus niet draagt, legde Tweede Kamerlid Mirjam Bikker gisteren uit: ,,2G zorgt op korte termijn voor minder ziekenhuisopnames, maar bij testen zie je veel eerder waar de besmettingen oplopen.” Ook GroenLinks grijpt liever naar 1G, meldt Kamerlid Lisa Westerveld: ,,Invoering van 2G is een zeer ingrijpende maatregel, die veel impact heeft op de maatschappij, maar waarvan niet duidelijk is wat de effectiviteit is. Andere opties die wel bewezen effectief zijn liggen niet eens op tafel, zoals testen voor toegang , 1G dus.”

Betrokkenen erkennen wel dat de capaciteit nu niet toegerust is op het frequent toegangstesten van miljoenen Nederlanders.

Rutte: toegangstesten nu geen optie

Premier Mark Rutte zei vrijdag tijdens de persconferentie op vragen van deze nieuwssite dat het massaal testen nu geen optie is: ,,Niet voor deze korte termijn. Nu moeten we heel snel deze maatregelen nemen, we moeten contacten echt beperken. En mensen moeten dan ook naar de testlocatie toe, dan is dat ook weer een risico dat ze elkaar besmetten.”

Ingewijden op het Binnenhof benadrukken ook dat nog niet vaststaat dat ChristenUnie ook automatisch tegen 2G-regels stemt: ,,Wellicht kan 1G ingezet worden naast 2G en 3G, afhankelijk van de setting en hoeveel besmettingsrisico’s er zijn”, zegt een bron.

Waarschijnlijk vandaag wordt duidelijker hoeveel parlementaire steun het demissionaire kabinet heeft om door te gaan met een bredere inzet van de coronapas en het 2G-beleid. Oppositiepartijen als PvdA, GroenLinks en Volt houden de kaarten nog tegen de borst, al wees de PvdA 2G-regels niet bij voorbaat af.

Nieuwe regels op een rij (geldig tot zeker 4 december)

-Houd 1,5 meter afstand op plekken zonder coronapas

-Ontvang thuis nog maximaal 4 gasten per dag

-Horeca en essentiële winkels (als supermarkt of drogist) sluiten uiterlijk om 20.00 uur

-In cafés en restaurants zijn de coronapas - en vaste zitplek - verplicht

-Niet-essentiële winkels en dienstverleners (kledingwinkel, kapper, casino) moeten om 18.00 uur sluiten

-Bioscopen, theaters en concertzalen zijn niet gebonden aan de vroege avondsluiting

-Publiek bij alle sportevenementen - van profs en amateurs - is niet toegestaan. Alle sportactiviteiten kunnen doorgaan

-Evenementen - waaronder bruiloften - mogen met coronapas en maximaal 1250 gasten per zaal - met vaste zitplek. Uiterlijke eindtijd 18.00 uur.

-Werk zoveel mogelijk thuis

-Na deze ‘korte klap’ met een rem op avondactiviteiten wil het kabinet ondernemers de optie bieden om te werken met een 2G-protocol: alleen genezen of gevaccineerde personen zijn dan nog welkom. 2G blijft dan een keuze, de Tweede Kamer moet hier dus nog wel in meegaan

-Draag een mondkap binnen waar geen coronapas verplicht is

-Als een huisgenoot besmet is dan geldt de quarantaine ook voor alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten

-Voor het mbo, hbo en wo geldt een maximale groepsgrootte per ruimte van 75 personen. Dit geldt niet voor lokalen en zalen voor tentamens en examens

-Het kabinet komt met wetgeving zodat de coronapas ook bij bedrijven verplicht kan worden waar bezoekers al een QR-code moeten tonen (zoals in de horeca)