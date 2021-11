Kamer eist onderzoek naar uithuisplaatsing door toeslagenaffaire

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde recent dat tussen 2015 en 2021 meer dan 1100 kinderen zijn weggehaald uit gezinnen waarvan bekend is dat ze ook slachtoffer waren van de toeslagenaffaire. Of al die kinderen als direct gevolg van de door de overheid veroorzaakte financiële problemen uit huis zijn geplaatst, is niet bekend. Maar mogelijk is de groep juist groter, onder meer omdat de CBS-cijfers niet verder teruggaan dan 2015.



Ouders kwamen in de problemen omdat ze grote bedragen aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Dat kwam of doordat ze slachtoffer waren van uit de hand gelopen fraudejacht door de Belastingdienst of omdat het systeem zo streng was dat hele jaarbedragen moesten worden terugbetaald als zelfs maar één bonnetje niet kon worden overlegd ter controle.