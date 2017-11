Kamer fel in debat met Wilders over dubbele nationaliteit

Het debat over de regeringsverklaring is vanochtend begonnen met een felle woordenwisseling over dubbele nationaliteit. PVV-leider Geert Wilders wil van premier Mark Rutte weten welke bewindslieden een dubbele nationaliteit hebben. ,,Dan krijgen ze een mooie motie van wantrouwen aan de broek.”

Volgens Wilders hebben ministers en staatssecretarissen die naast een Nederlands paspoort ook nog een andere nationaliteit hebben, ‘de schijn van dubbele loyaliteit’. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft naast de Nederlandse ook de Zweedse nationaliteit. Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser is geboren in Kroatië.

,,Ik wil geen Turken, of Marokkanen of Zweden in dit huis”, zei Wilders. ,,Mag ik dat zeggen? Dit is mijn land.’’ GroenLinks-leider Jesse Klaver stelde dat het ‘ons land’ is: ,,Dit is ook het land van Kamervoorzitter Arib, van VVD-Kamerlid Azmani, van Ollongren.’’ Ollongren zei vorige week dat ze weliswaar de Zweedse nationaliteit heeft, maar geen Zweeds paspoort.

Dubbele standaard

CDA-leider Sybrand Buma verweet Wilders een dubbele standaard. In het kabinet Rutte I, waar Geert Wilders’ PVV gedoogpartner was, had staatssecretaris Marlies Veldhuyzen Van Zanten ook een Zweeds paspoort. Die werd enkel door Wilders verzocht dat paspoort op te geven. ,,Die fase zijn we nu voorbij”, vindt Wilders. Nu eist hij dat bewindslieden met twee nationaliteiten opstappen. ,,Ik wil haar eruit””, zei de PVV-leider over Ollongren.

Volgens D66-voorman Alexander Pechtold is dat ‘flipflop-gedrag’. ,,Dat is niet de krachtige leider die uw kiezers van u verwachten.” Hij wilde weten hoe Wilders denkt over de dubbele nationaliteit van koningin Máxima, die ook een Argentijnse paspoort heeft. Volgens de PVV’er is dat anders. ,,De koningin heeft een meer ceremoniële rol. Daarvoor geldt het niet.” Pechtold vond dat Wilders’ verhaal ‘aan alle kanten rammelt’.

In Nederland hebben 1,1 miljoen personen over meerdere nationaliteiten. Ruim 60 procent van de Nederlanders vindt dat bij het verkrijgen van een Nederlands paspoort het andere paspoort moet worden ingeleverd, stelde het CBS. Zeventig procent vindt dat ministers geen dubbele nationaliteit mogen hebben.