Kamer fileert Sywert-deal (terwijl Van Lienden zelf toekijkt vanaf de tribune): ‘Er was een zwijgplicht’

UPDATE Kamer kritisch: via achterdeur in coronawet kan kabinet avondklok en coronapas alsnog snel opleggen

De coronapandemie lijkt voorbij, maar de nieuwe coronawet is nog niet af. De Kamer discussieert stevig over de wettelijke gereedschapskist zonder ingrepen als de schoolsluiting, avondklok en coronapas. Maar via een achterdeur kan het kabinet die alsnog snel opleggen, klagen fracties.

12 december