Kamer: groei Schiphol voorlopig niet aan de orde

,,Er zijn een heleboel redenen waarom Schiphol niet verder kan en mag groeien”, vertelt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. ,,Zo ligt er een stevig rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, is er de stikstofuitspraak van de Raad van State en ook bij het klimaatakkoord past helemaal geen groei van de luchtvaart. De grenzen van Schiphol zijn bereikt. Daar moet gewoon efficiënter worden gewerkt, dan ontstaan er economisch gezien nog steeds kansen. Maar het moet klaar zijn met zestig goedkope vluchten per dag naar Londen. De minister moet daar tegen strijden, niet doordrammen over groei.”



Ook D66'er Jan Paternotte denkt dat onze internationale luchthaven de bestaande ruimte veel efficiënter kan gebruiken. ,,Schiphol zit al eventjes aan het maximum, daar kan best nog een tijdje bij. En het bestaande plafond van 500.000 vliegbewegingen werkt eigenlijk best goed. Er worden grotere vliegtuigen gebruikt en de bezettingsgraad is gestegen, zodat de uitstoot per passagier daalt. Dus laten we als politici eerst maar eens gaan zorgen dat de huidige bovengrens goed wordt bewaakt, bijvoorbeeld bij nachtvluchten. Dan kijken we daarna of vliegtuigen zoveel stiller en schoner zijn geworden dat Schiphol daarop eventueel nog kan doorgroeien.”