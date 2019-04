Kamer herdenkt journalist Max van Weezel

Van Weezel overleed vorige week op 67-jarige leeftijd. Ruim een jaar geleden werd bij hem alvleesklierkanker vastgesteld. Het Binnenhof was vanaf 1976 ‘het tweede thuis van Max van Weezel’, aldus Arib.



Ondanks de ernst van de diagnose bleef Van Weezel doorwerken. Tot enkele weken geleden was hij onder meer nog te horen in zijn politieke podcast, die hij samen met EenVandaag-verslaggever Joost Vullings presenteerde. Van Weezel wilde naar eigen zeggen ‘sterven in het harnas’.



,,Het is vluchtgedrag en het verlengt mijn leven verder niet, maar ik heb me de laatste maanden zoveel mogelijk vastgehouden aan de strohalm: de wereld gaat door en ik wil er zoveel mogelijk bij zijn en alles zoveel mogelijk blijven volgen’’, zei hij onlangs nog in een interview met de VPRO.