Kamer kritisch over Marokko-rel: ‘Staatssecretaris in het hemd’

Broekers-Knol (VVD, Asiel) liet eerder weten dat de juiste minister haar niet wilde ontvangen. Later kondigde ze aan toch een afspraak te zullen maken, maar die werd afgezegd door de Marokkaanse ambassadeur. Hij wilde niet in gesprek omdat het dan sec zou kunnen gaan over waarom Marokko uitgeprocedeerde asielzoekers niet terugneemt. Nederland krijgt daar steeds meer van in de asielprocedure terwijl kans op verblijf zeer klein is.



In reactie daarop zeiden kabinetsleden, waaronder premier Rutte, dat er hard gewerkt wordt aan de relatie met Marokko. De staatssecretaris wilde het daarom vanmiddag tijdens het wekelijkse vragenuurtje geen diplomatieke schoffering noemen. ,,De afspraak is afgezegd. Die dingen kunnen gebeuren. Zo simpel is het. Het is buitengewoon spijtig, maar we moeten het niet groter maken dan het is,’’ zei ze in de Tweede Kamer. ,,We werken hard aan het verbeteren van de complexe relatie met Marokko.’’