Kamer roept Rutte opnieuw op het matje over toeslagenaffaire

VIDEODe Tweede Kamer wil opnieuw opheldering van premier Mark Rutte over de toeslagenaffaire. Aanleiding is berichtgeving van RTL Nieuws dat het kabinet in 2019 de afspraak zou hebben gemaakt dat er géén volledige tijdlijn openbaar zou worden gemaakt van de toeslagenaffaire. Dit terwijl de Kamer hier om had gevraagd.

RTL Nieuws sprak met bronnen die de notulen van de ministerraad hebben ingezien. Daaruit zou blijken dat in het kabinet meerdere keren werd geklaagd over kritische Kamerleden, zoals CDA’er Pieter Omtzigt, die zich hadden vastgebeten in de toeslagenaffaire. Ministers vonden dat Kamerleden de affaire te veel aan het oppoken waren.

De bronnen die RTL sprak citeren onder andere CDA-minister Wopke Hoekstra (Financiën) die het in een vergadering van 15 november 2019 had over zijn partijgenoot Omtzigt. Hij zou hebben gezegd: ,,We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt.’’

Daarnaast zou er in de ministerraad zijn afgesproken om de Tweede Kamer niet alle informatie te geven die was gevraagd. Op dat moment werd duidelijk dat de toeslagenaffaire veel omvangrijker was dan lang was voorgespiegeld. De positie van toenmalig D66-staatssecretaris Menno Snel (verantwoordelijk voor de Belastingdienst) stond onder druk.

Notulen

De Tweede Kamer wil liefst morgen nog een debat over de kwestie. Een deel van de oppositie eist dat de bewuste notulen openbaar worden gemaakt. Daarvoor is vooralsnog geen meerderheid. Notulen van de ministerraad blijven 25 jaar geheim. Wel hebben Kamerleden die vorig jaar onderzoek deden naar de toeslagenaffaire inzicht gehad in de notulen.

Hoekstra zelf zegt desgevraagd zich ‘niet te herkennen’ in het verhaal dat RTL brengt. D66-leider Sigrid Kaag (en tevens demissionair minister van Buitenlandse Handel) zegt niet te weten of ze wel bij de bewuste vergadering van de ministerraad was. ,,Ik weet niet of ik in Nederland was of in Niger.’’ Het kabinet werkt nu aan een brief met daarin een reactie op het RTL-verhaal.

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen staat al vast dat ‘Rutte weer heeft gelogen'. ,,Hij heeft zelf expliciet in de Tweede kamer gezegd bezwaar te maken tegen de suggestie alsof het kabinet willens en wetens informatie had achtergehouden. Dat blijkt een zoveelste leugen. Want dat is wél gebeurd.’’ Marijnissen eist nu dat andere partijen net als de SP uitsluiten nog in een nieuw kabinet met de VVD-leider te gaan zitten.

Bekijk hieronder fragmenten uit het gesprek met Marijnissen.

Verkiezingen

PVV-leider Geert Wilders pleit opnieuw voor nieuwe verkiezingen. ,,Als ook maar helft hiervan waar is, is dit het einde van heel veel politici, waaronder meneer Rutte. Als dit waar is, moeten we opnieuw beginnen. Meerdere politici hebben bewust ingestemd met het achterhouden van informatie voor de Kamer. We kunnen op deze manier niet doorgaan.’’

Bekijk hieronder fragmenten uit het gesprek met Wilders.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het RTL-bericht ‘ontluisterend’. ,,Eerst zagen we de tranen van de premier in de toeslagenaffaire en vervolgens is geprobeerd volksvertegenwoordigers onder de duim te houden.’’ Denk-leider Farid Azarkan verwijt het demissionaire kabinet dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire nog langer op een oplossing hebben moeten wachten dan nodig doordat informatie is achtergehouden.

Het kabinet trad begin dit jaar af over de toeslagenaffaire. Duizenden ouders bleken jarenlang ten onrechte door de Belastingdienst te zijn opgejaagd voor fraude met kinderopvangtoeslag. De affaire gooit nu ook een schaduw over de formatie van het nieuwe kabinet. Veel partijen hadden al hun vertrouwen in VVD-leider Rutte opgezegd omdat hij tijdens de formatiegesprekken had gesproken over Omtzigt terwijl hij dat eerst had ontkend.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: