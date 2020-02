Kamer schiet voorstel verbod zonnebank af

Kamerlid Anne Kuik: ,,Het CDA snapt dat deze man een steen in de vijver gooit, want huidkanker komt veel voor. Maar wij maken ons vooral zorgen over zonnestudio’s die onbeperkt zonnen aanbieden. We willen restricties aan de hoeveelheid uren. Voor een verbod heb ik meer argumentatie nodig, ik ga nu die kant niet zo even op. Maar is het is wel belangrijk dat de overheid kijkt naar bescherming tegen de zon in brede zin.”



Ook VVD‘er Hayke Veldman noemt de toename van aantal mensen met huidkanker ‘zorgelijk’. ,,We moeten mensen meer voorlichten over het gevaar dat ze lopen, ook als ze onder een zonnebank gaan. Een algemeen verbod gaat de VVD een brug te ver, mensen moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen en de risico’s beperken. Goede voorlichting over de schadelijke UV-straling van zonnebanken kan daarbij helpen.’’



D66-Kamerlid Antje Diertens vindt het eveneens belangrijk we flink waarschuwen voor de gevaren van teveel naar de zonnebank gaan. ,,D66 zal een verbod niet bepleiten, het is aan volwassenen om zelf keuzes maken. Daar kun je ze goed op wijzen.”