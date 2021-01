Kamer schrikt van opkopen zonneparken door buitenlandse bedrijven: ‘Bijzonder onwenselijk’

Uit onderzoek door deze krant, waarover zaterdag werd bericht, blijkt dat van de 33 grootste zonneparken 79 procent in buitenlandse handen is. Daarmee verdwijnt maximaal 889 miljoen euro aan subsidiegeld naar het buitenland. Projectontwikkelaars en investeringsfondsen uit met name Duitsland, China, Engeland en Scandinavië azen op Nederlandse zonneparken.



Kamerleden reageren geschrokken en vrezen dat de praktijken het draagvlak voor de energietransitie schaden. ,,Het draagvlak staat onder druk, de ruimtelijke inpassing ook en het streven naar 50 procent lokale financiële participatie wordt niet gehaald”, stelt VVD-Kamerlid Mark Harbers.



Hij wil dat de subsidieregeling voor duurzame energieprojecten wordt aangepast zodat gewaarborgd wordt dat de helft van een energieproject in lokaal eigendom is. Die afspraak is gemaakt in het klimaatakkoord, maar wordt in de praktijk niet gehaald. Slechts 4 procent van de productie door zonneparken is lokaal eigendom.



Naast windmolens op zee en zonnepanelen op daken, pleit Harbers ook voor kernenergie. ,,De oplossing is dat we ook kernenergie nodig hebben omdat we simpelweg de ruimte niet hebben voor zoveel grootschalige zonneparken.”