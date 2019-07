Kamer wil dat minister ingrijpt: Fraudehelpdesk moet fraude blijven bestrijden

Gisteren maakte de Fraudehelpdesk bekend per direct haar werkzaamheden aan te passen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn die in strijd met de nieuwe privacywet AVG. Om mensen te kunnen waarschuwen tegen frauduleuze partijen, legde de Fraudeheldesk een database aan van onder andere phishing mails, spooknota’s en nepfacturen. Op die manier konden burgers en bedrijven worden gewaarschuwd voor mogelijke fraudeurs. Maar dat mag niet meer van de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de toezichthouder kunnen bijvoorbeeld mailtjes gegevens over verdachten bevatten en daarvoor gelden strenge regels. De Fraudehelpdesk zal voortaan geen gegevens meer vastleggen of delen met de politie, kondigde de organisatie gisteren aan.

Afgebroken

Privacywet

De regeringspartijen vinden niet dat de privacywet overboord moet worden gegooid. Daarvoor vinden zij die te belangrijk. Maar voor organisaties als de Fraudehelpdesk moet een uitzondering gelden. Van Dam: ,,Het is ook niet de schuld van de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar binnen het huidige systeem mag een particuliere organisatie geen gegevens over fraude vastleggen. Dus moeten we de wet aanpassen.’’

De Fraudehelpdesk is een onafhankelijke stichting die subsidie krijgt van de overheid. Wie twijfelt of een bepaalde mail of rekening wel in de haak is, kan die opsturen zodat die kan worden gecontroleerd op echtheid. Maandelijks krijgt de desk zo’n 80 duizend e-mails. Ook waarschuwde de desk op haar website of op Facebook voor spooknota’s of oplichtersmails die rondgaan. Dat is sinds gisteren gestopt.