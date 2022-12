Kamer wil einde aan kiloknaller en ander gestunt met voedselprijzen

landbouwminister Piet Adema emotioneel: ‘Zit bij boeren aan tafel die niet weten wat hun toekomst is’

Piet Adema is bijna twee maanden bezig als minister van Landbouw, een baan die hij eigenlijk nooit wilde. ,,De verantwoordelijkheid is groot. Nee: zwáár, dat is een beter woord.”

25 november