Kamer wil gratis studiejaar voor studenten met ‘coronavertraging’

De Tweede Kamer wil alle studenten, van mbo tot universiteit, die door de coronacrisis studievertraging oplopen een ‘gratis’ studiejaar geven. In dat jaar hoeven zij dan geen les- of collegegeld te betalen.

Een motie van GroenLinks en D66 die het kabinet oproept dit te regelen, lijkt op een meerderheid te kunnen rekenen. Ook moet het kabinet de mbo’s, hbo’s en universiteiten dan ‘volledig compenseren’, vinden de twee partijen. Afhankelijk van hoeveel studenten voor het gratis studiejaar in aanmerking komen, kan het plan vele miljoenen of zelfs miljarden kosten. Studenten betalen 2000 euro aan collegegeld, maar dat bedrag is verre van kostendekkend. Een opleidingsjaar kost vier tot vijf keer zoveel. Dat geld komt van de overheid.

GroenLinks-leider Jesse Klaver en D66-fractievoorzitter Rob Jetten willen studenten meer ‘lucht’ geven. Ze wijzen erop dat studenten inkomen mislopen, omdat hun bijbaantje in bijvoorbeeld de horeca is weggevallen en hogere kosten maken als zij studievertraging oplopen. ,,Ik vind het belangrijk om aan al die jonge mensen te laten weten dat het niet hun schuld is dat het even niet gaat. Ik vind dat we als politiek hun de ruimte moeten geven om te kunnen uitlopen”, zei Klaver in het debat over de coronamaatregelen.

Jetten wil niet dat studenten bovenop de ‘eentonigheid’ van het ‘leven in coronatijd’ nog te maken krijgen met de stress van studievertraging, zegt hij in een toelichting. ,,Daarom willen we studenten helpen en meer zekerheid geven. Studenten die langer over hun studie doen, krijgen tot een jaar extra de tijd - zonder collegegeld te hoeven betalen.”

Álle studenten

Het plan moet volgens de twee partijen worden opgenomen in het Nationaal Programma tegen onderwijsachterstanden, waar ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) aan werken. Ook de PvdA pleitte vandaag voor een extra studiejaar. De sociaaldemocraten willen dat álle studenten daarvan kunnen profiteren.

De bestuursvoorzitter van de Christelijke Hogeschool Ede vroeg premier Mark Rutte eerder deze week in een brandbrief als eerste om een extra studiejaar voor de studenten die in een ‘mentale hongerwinter’ zitten. Het kabinet trok vorig jaar al 200 miljoen euro uit om studenten te compenseren voor drie maanden studievertraging. Zij konden dan ongeveer 500 euro krijgen.

