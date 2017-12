Kamer wil spitsstroken omvormen tot rijstroken

Geen Sinterklaas voor arme kinderen

18:10 Op pakjesavond is het feest, ook onder politici. Tijd om eens te vragen welke collega in de zak mee moet naar Spanje of wie juist een extraatje heeft verdiend. Tegelijk zijn er duizenden kinderen die moeten hopen dat ze vanavond een pakje krijgen. Het armoedebeleid voor de jeugd schiet namelijk nog steeds tekort, constateerde de Kinderombudsman vanmorgen. Politiek verslaggever Edwin van der Aa vraagt Kamerleden in de twaalfde aflevering van @Binnenhof waar het misgaat.