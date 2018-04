Kamer wil zwaardere straffen voor huisjesmelkers

Kamer wil corrupte buitenlanders aanpakken

17:19 De Tweede Kamer wil dat buitenlanders die beschuldigd worden van ernstige mensenrechtenschendingen of grootschalige corruptie in Nederland kunnen worden aangepakt. Deze zogenoemde Magnitski-wet is al in een aantal andere landen van kracht, waaronder de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.